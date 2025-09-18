Astral infomobilità Un saluto a Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Focus sull' autostrada Firenze Roma sono 5 km di coda per l'incidente avvenuto al km 446 circa che ha visto coinvolti due mezzi pesanti tra Fabro e Orvieto direzione Roma il traffico defluisce su una perché diretto Roma uscita consigliata fabbro Da qui seguire le indicazioni per Fabro Scalo e dopo per la strada provinciale Umbro casentinese con rientro in autostrada a Orvieto ci sentiamo la sull'altra turbano della Roma te Occhio se il video per la tangenziale est per il traffico che proviene dal raccordo anulare la causa un incidente l'assicurazione Poi si presenta regolare Invece sul Raccordo Anulare anche sulla Roma Fiumicino infine raggiungiamo forma è risolto l'incidente su via Domiziana tra le località di San Pietro e Santa Croce code residuo In entrambe le direzioni da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-09-2025 ore 11:25