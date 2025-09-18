Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora disagi da uno sulla direttrice a Firenze Roma accordiamo per l'incidente avvenuto al km 446 circa siamo tra Fabro e Orvieto Al momento sono 6 km di coda in direzione Roma nell'incidente sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti il traffico defluisce su una corsia altro incidente sulla diramazione Roma sud della causa delle quote lo svincolo di San Cesareo in entrata nei due sensi di marcia a Roma poi sul Raccordo Anulare in esterna ennesimo incidente code dalla Flaminia al Aurelia un invito alla prudenza nella guida proseguiamo lungo la carreggiata esterna rallentamenti qui per traffico dalla Roma Fiumicino a Tuscolana poi dalla Prenestina la Tiburtina anche in internet la Flaminia Salaria diramazione Roma nord e Tiburtina poi detratti dalla Casilina l'ostiense situazione invariata sulla tratto Urbano della Roma Teramo si sta in coda dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro ci spostiamo sulla Roma Fiumicino file anche qui danza del Tevere a via della Magliana raggiungiamo da Formia un incidente che ha un sacco di su via Domiziana tra le località di San Pietro e Santa Croce nelle due direzioni siamo in chiusura e al trasporto ferroviario sulla linea Roma Nettuno la circolazione in precedenza sospesa sopra Campoleone Nettuno risolto il guasto alla linea elettrica è in graduale ripresa i treni regionali hanno subito ritardi e limitazioni di percorso da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-09-2025 ore 09:40