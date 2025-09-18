Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-09-2025 ore 09 | 10
Astral infomobilità un cordiale Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio in collaborazione con la regione Lazio ancora disagi è uno sulla direttrice firenze-roma ricordiamo per un incidente avvenuto al km 446 circa siamo tra Fabro e Orvieto Al momento sono 5 km di coda in direzione Roma nell'incidente sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti il traffico defluisce su una corsia disagi sempre per un incidente a Roma sul Raccordo Anulare in esterna code dalla Cassia Aurelia proseguiamo lungo la carreggiata esterna si rallenta qui per traffico Aurelia Pontina poi dalla Ardeatina la Casilina e dalla Prenestina la Tiburtina ci spostiamo sulla carreggiata interna file tra Casilina e Appia poi rallentamenti dalla Pontina da Roma Fiumicino file ancora dalla Cassia Veientana da farminia e a seguire rallentamenti dalla Nomentana la Tiburtina ci sta in coda anche sulla tratto Urbano della Roma Teramo dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro ora le consolari rallentamenti e code la Salaria e la Flaminia nell'ordine dall' aeroporto dell'Urbe a via dei Prati Fiscali e da raccordo a via dei Due Ponti anche la Aurelia da Casal Lumbroso a via dei Casali santovetti tutto sul centro in chiusura del trasporto ferroviario sulla linea Roma Nettuno la circolazione permane sospesa tra Campoleone Nettuno per un guasto alla linea elettrica i treni subiscono ritardi è l'imitazione di percorso da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
