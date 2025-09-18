Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-09-2025 ore 07 | 25

Astral infomobilità un cordiale Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un'apertura incidente in A1 sulla direttrice Firenze Roma nel quale sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti tra Fabro e Orvieto in direzione Roma al momento sono 5 km di coda il traffico defluisce su una corsia ci spostiamo a Roma sul Raccordo Anulare prime code per traffico internet tra l'uscita diramazione Roma Sud Ardeatina con ripercussioni sulla diramazione Roma sud con gli a partire da Tor Vergata Torniamo sul Raccordo Anulare in esterna si rallenta dalla Prenestina la Tiburtina poi dal Aurelia pesca sull'altra turbano della Roma Teramo Si procede a rilento da raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro diamo uno sguardo alle console ridà lentamente con gli interessano la piada via dei Laghi a via delle Capannelle la Nomentana Tor Lupara a raccordo anulare la Salaria La Flaminia nell'ordine dall' aeroporto dell'Urbe via dei Prati Fiscali e dal raccordo via dei Due Ponti anche la Aurelia da Casale Lumbroso a via dei Casali santovetti tutto tu centro in chiusura del trasporto ferroviario sulla linea Roma Nettuno la circolazione è sospesa tra Campoleone Nettuno per un guasto alla linea elettrica i treni regionali possono subire ritardi e limitazioni di percorso da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale l'estate e luce suoni vita ma basta un errore per trasformare fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visto un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della protezione civile al numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

