L’assessore ai Lavori pubblici (e vicesindaco) Christian Castorri non ha una pazienza infinita. Così, dopo l’ultimo comunicato dell’avvocato Giuliano Cardellini sulla mancanza di risposte da parte del Comune al l’ultimatum relativo alla necessità di sistemare con urgenza la frana di via Stornite (sopra a Borello) ha diffuso un comunicato breve, ma contenente un paio di frecciate velenose all’indirizzo del legale. "L’avvocato Cardellini, probabilmente, ha un obiettivo diverso da quello dell’amministrazione comunale. Con alcuni cittadini, quelli i quali l’avvocato Cardellini pensa di rappresentare, abbiamo condiviso la possibilità di cogliere come Comune - poiché da qualche settimana, con la cessione del parcheggio siamo anche noi proprietari frontisti (insieme a tutti gli altri cittadini privati) di via Stornite - le opportunità che l’Ordinanza metterà in campo sulle strade vicinali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Via Stornite, chiederemo le risorse al commissario"