Via libera del Cdm al ddl delega per la riforma della legislazione farmaceutica

18 set 2025

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Salute Orazio Schillaci, ha approvato un disegno di legge di delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica. “L’obiettivo primario della riforma – spiega Palazzo Chigi nel comunicato diffuso dopo il Cdm – è di assicurare un accesso al farmaco più equo e tempestivo, un monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica più efficiente e un rafforzamento del ruolo delle farmacie territoriali quali presidi sanitari di prossimità. La delega prevede interventi sulla disciplina della distribuzione dei medicinali, volti a incentivare la produzione interna di principi attivi ed eccipienti e a garantire un accesso equo e continuativo, in particolare per i pazienti affetti da malattie rare o croniche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

