Via libera a 58mila assunzioni docenti nel triennio ma i sindacati contestano Flc Cgil | Assunzioni inferiori al turnover Gilda e Cisl Scuola | Priorità agli idonei
Il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ha autorizzato 58.000 nuove assunzioni per il prossimo triennio scolastico, con un incremento immediato di 4.831 docenti per l'anno scolastico 20252026 che si aggiungono alle 48.504 già previste il mese scorso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: libera - 58mila
Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia? Inizia la liberazione di Gaza City da Hamas. I miliziani hanno detto che resteranno in città e che combatteranno ma trecentomila gazawi se ne sono già andati e senza scudi umani per i terroristi sarà più difficile. M - facebook.com Vai su Facebook
Assunzioni docenti, via libera a oltre 58mila immissioni in ruolo: il Ministro Zangrillo firma il decreto; Via libera a 58mila assunzioni docenti nel triennio, ma i sindacati contestano. Flc Cgil: Assunzioni inferiori al turnover. Gilda e Cisl Scuola: Priorità agli idonei; Scuola, da Zangrillo via libera a oltre 58 mila nuove assunzioni nel prossimo triennio.
Assunzioni docenti, via libera a oltre 58mila immissioni in ruolo: il Ministro Zangrillo firma il decreto - Con la firma del ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, arriva il via libera a oltre 58. Segnala tecnicadellascuola.it
Scuola, lotta al precariato: via libera a oltre 58mila assunzioni nel prossimo triennio - Ufficiale: nel mondo della scuola sono previste 58mila nuove assunzioni per il prossimo triennio scolastico. msn.com scrive