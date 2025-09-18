via coi verdi contro al san siro bis ma i club vogliono lo scudo penale

La giunta approva - dopo due ore di discussione, la «bocciatura» dell'assessore dei Verdi Elena Grandi e una lettera del consulente legale arrivata al fotofinish sulla richiesta di «scudo penale» da parte dei club - l'operazione di vendita dello stadio e delle aree intorno a Milan e Inter. «Ora la palla passa al Consiglio» afferma la vicesindaco Anna Scavuzzo fissando la prima Commissione domani e prima seduta utile il 25 settembre, voto «non oltre entro il 30», deadline fissata dai club. Scavuzzo ha assunto ad interim (e probabilmente fino a fine mandato) le deleghe alla Rigenerazione urbana dopo le dimissioni di Giancarlo Tancredi e non nasconde che la trattativa con le squadre sul finale è stata «difficile», hanno «giocato tutte le palle possibili senza lasciarne una, ovviamente fanno la loro partita». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

