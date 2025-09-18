Via al Salone Nautico Bucci | Diventi il primo al mondo Salis | Binomio indissolubile con Genova | Aggiornamenti | Foto | Speciale

Urso: “Per i prossimi anni previsioni incoraggianti per il made in Italy”. Santanchè: “Vicini agli imprenditori”. Rixi: “Lavoriamo affinché i porti commerciali creino spazi per la nautica da diporto”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Via al Salone Nautico, Bucci: “Diventi il primo al mondo”. Salis: “Binomio indissolubile con Genova” | Aggiornamenti | Foto | Speciale

In questa notizia si parla di: salone - nautico

Il Salone Nautico di Genova lancia nuovo sito, più innovativo e accessibile

Nautica, terza edizione della ‘European sustainable boating roundtable’: tavola rotonda al Salone nautico

Sebago al Salone Nautico 2025: stile marino e heritage con la nuova Gary Jobson e la capsule Marine Vibes

Al via, fino al 23 settembre, la 65esima edizione del Salone nautico internazionale di Genova. Gli studi di Radio24 saranno in diretta dalla Banchina A, una location prestigiosa che riflette perfettamente lo spirito innovativo e internazionale della manifestazione - facebook.com Vai su Facebook

Salone Nautico: AMT mette in servizio due linee bus dedicate Sono la 10 circolare dalla stazione Brignole e la KA dalla stazione Principe. Previsti dei ticket Park + Bus, oltre alle aree di parcheggio di interscambio. Modifiche al 31 e al 607. ?https://smart.com - X Vai su X

Bucci: “Il Salone Nautico di Genova è l’evento più atteso d’Europa e continua a sorprendere”; Salone Nautico, Bucci 'può diventare il primo al mondo'; Salone nautico, Bucci Sia l'edizione record anche per visibilità.

Salone Nautico, Bucci 'può diventare il primo al mondo' - Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha portato il proprio saluto alla cerimonia di inaugurazione della 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova. Si legge su ansa.it

Bucci: “Il Salone Nautico di Genova è l’evento più atteso d’Europa e continua a sorprendere” - L’export di altissima qualità, come per i maxi yacht, è il nostro fiore ... Secondo ilsecoloxix.it