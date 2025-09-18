Era il lontano 1985 quando sulle televisioni italiane fece il suo debutto Occhi di gatto, cartone animato tratto dall'omonima serie manga firmato da Tsukasa H?j?, e incentrato su tre sorelle che gestiscono insieme un bar, salvo poi trasformarsi in abilissime ladre quando cala la notte. Sheila, Kelly e Tati, infatti, sono tre ladre specializzate nel furto di opere d'arte: ma non opere d'arte qualsiasi, bensì quelle appartenute al padre scomparso, che le tre sperano di poter ritrovare, come se nei quadri potesse essere nascosto qualche indizio. Tra i manga e gli anime più famosi al mondo, al punto che anche la sigla cantata da Cristina d'Avena è diventata una vera e propria hit, Occhi di gatto è stato uno di quei cartoni animati che non ha solo intrattenuto una generazione, ma ha gettato un vero e proprio standard nel miscelare elementi del giallo classico a quelli più legati al romance. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vi ricordate Occhi di gatto? Torna come serie tv: dove vederla