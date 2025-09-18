Vi ricordate Occhi di gatto? Torna come serie tv | dove vederla
Era il lontano 1985 quando sulle televisioni italiane fece il suo debutto Occhi di gatto, cartone animato tratto dall'omonima serie manga firmato da Tsukasa H?j?, e incentrato su tre sorelle che gestiscono insieme un bar, salvo poi trasformarsi in abilissime ladre quando cala la notte. Sheila, Kelly e Tati, infatti, sono tre ladre specializzate nel furto di opere d'arte: ma non opere d'arte qualsiasi, bensì quelle appartenute al padre scomparso, che le tre sperano di poter ritrovare, come se nei quadri potesse essere nascosto qualche indizio. Tra i manga e gli anime più famosi al mondo, al punto che anche la sigla cantata da Cristina d'Avena è diventata una vera e propria hit, Occhi di gatto è stato uno di quei cartoni animati che non ha solo intrattenuto una generazione, ma ha gettato un vero e proprio standard nel miscelare elementi del giallo classico a quelli più legati al romance. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: ricordate - occhi
Ricordate Minala? Nuova avventura a 28 anni: non crederete ai vostri occhi, guardate come è oggi
Questa sera su Raidue arriva la serie TV #OcchidiGatto Vi ricordate il manga e anime giapponese Occhi di Gatto? Ebbene ne è stata tratta una serie TV che da stasera, mercoledì 17 settembre, andrà in onda su Raidue in prima serata. Le tre sorelle però non - facebook.com Vai su Facebook
Occhi di Gatto, la serie live-action Rai ha entusiasmato tutti: le differenze con l'anime giapponese; Occhi di gatto, la serie da stasera in tv: trama, cast, quante puntate sono e quando finisce; 'Cat's Eye': ecco quando esce il nuovo reboot di 'Occhi di Gatto'.
Occhi di gatto, trama e cast della serie live-action sulle sorelle ladre da stasera in tv - Leggi su Sky TG24 l'articolo Occhi di gatto, trama e cast della serie live- Secondo tg24.sky.it
Occhi di gatto, la serie da stasera in tv: trama, cast, quante puntate sono e quando finisce - Primo e secondo episodio: mercoledì 17 settembre 2025 Seconda puntata - Si legge su today.it