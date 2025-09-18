Vi presentiamo il colonnello Francesco Falcone il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Como

Cambio al vertice del comando provinciale dei carabinieri di Como. Da pochi giorni si è insediato il colonnello Francesco Falcone, che prende il posto del colonnello Giuseppe Colizzi, ora destinato a un nuovo incarico presso la legione carabinieri Liguria a Genova.Francesco Falcone, la sua.

Cambio al vertice dei carabinieri. Alla guida il colonnello Falcone - "Sono entusiasta di questo incarico, e onorato che l'Arma me lo abbia affidato: questo è un territorio meraviglioso".