Verso Udinese-Milan Pavlovic recuperato | ballottaggio con De Winter?

Pavlovic sembra aver recuperato dall'infortunio patito durante la partita contro il Bologna. In Udinese-Milan chi tra lui e De Winter si prenderà la titolarità? Ballottaggio in vista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

