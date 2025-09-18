Verso Udinese-Milan allenamento a porte aperte per i friulani
Sabato sera andrà in scena Udinese-Milan. I frulani hanno svolto oggi una sessione di allenamento a porte aperte in preparazione della sfida. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Verso Udinese-Milan, per i friulani allenamento a porte aperte con 300 tifosi - Milan di sabato sera, i bianconeri oggi hanno svolto una sessione di allenamento a porte aperte. Scrive milannews.it
Udinese, ripresi gli allenamenti verso il Milan: il punto - Ieri l'Udinese è tornata ad allenarsi in vista della sfida al Milan, tutti presenti fatta eccezione per i due infortunati Bayo e Lovric. Segnala milannews.it