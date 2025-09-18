Verso le elezioni comunali chi sfiderà Jamil? I nomi in ballo tra politici medici e avvocati

E ora, chi sfiderà Jamil? In città a chiederselo sono in molti, eppure oggi nelle segrete stanze degli “avversari politici” si naviga ampiamente a vista, con un centrodestra che vivacchia un’altra volta con quel brutto presentimento di dover finire schiavo del “last minute” per trovare un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: verso - elezioni

Verso le elezioni regionali, il decalogo di Confcooperative ai candidati: “Più qualità nei bandi e stop al massimo ribasso”

Sarà Roberto Vannacci il responsabile per la Lega verso le elezioni regionali

Elezioni in Giappone, governo verso perdita della maggioranza anche nella Camera alta

L'ottimismo verso il Bitcoin sta crescendo in vista delle elezioni presidenziali statunitensi il prossimo 5 novembre. - facebook.com Vai su Facebook

Verso le elezioni, presentate le liste di AVS https://rainews.it/tgr/calabria/video/2025/09/verso-le-elezioni-presentate-le-liste-di-avs-6fa731d4-1bab-48a1-8fde-7378ea870e46.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. - X Vai su X

Elezioni Comunali 2025: come si vota, quando e dove/ Verso i risultati delle Amministrative: il “nodo” Genova - Quando sono e come si vota le Elezioni Comunali 2025: i 117 Comuni al voto (più gli 8 in Sicilia), le sfide da Genova a Taranto. Riporta ilsussidiario.net

Elezioni comunali, Taranto verso il ballottaggio tra Bitetti e Lazzaro - In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, alle elezioni comunali di Taranto è avanti con il 37- Secondo iltempo.it