Verso le Atp Finals il grande obiettivo di Musetti | la classifica Race gli avversari più vicini e i tornei che decideranno la qualificazione
Ricomincia dalla Cina la corsa di Lorenzo Musetti verso le Nitto ATP Finals. Grazie ai quarti di finale raggiunti agli US Open, il carrarino si è ripreso l’ottavo posto della Race, l’ultimo utile per qualificarsi al “ Torneo dei Maestri ”, in programma a Torino dal 9 al 16 novembre. Dopo Jannik Sinner, già qualificato, le speranze italiane passano ora nelle mani del 23enne toscano, chiamato a difendere la sua posizione dagli inseguitori. La tournée asiatica, quindi, sarà la prima tappa decisiva del rush finale della stagione: Musetti riparte già questa settimana, all’ ATP 250 di Chengdu, dove l’azzurro guida il tabellone come numero uno del seed e quindi giocherà direttamente gli ottavi di finale, in programma tra il 18 e il 19 settembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Lorenzo Musetti ringrazia Sinner e resta n.7 al mondo: la situazione nella Race verso le Finals
Il ranking ATP di Bolelli/Vavassori dopo il trionfo a Washington e le prospettive verso le ATP Finals
Ambesi: “Non ho dubbi che Sinner abbia le armi per riconfermarsi. Per Musetti buon torneo verso le Finals”
Tennis in città, da venerdì 5 settembre al via da piazzale Grande Torino – Verde Pubblico; Sinner, un'onorificenza speciale verso le Atp Finals. L'ultimo 'titolo' di Jannik; Tennis in Città: il programma.
Atp Finals 26/30. Il grande intrigo - E, di questo passo, di giallo non ci saranno solo le palline sparate a velocità massima dai migliori otto ... Segnala tuttosport.com
Corsa alle Atp Finals: Musetti "vede" Torino e Sinner può aiutarlo. Ecco come - In questo momento Lorenzo ha scavalcato Draper, da mesi alla prese con un infortunio al braccio. gazzetta.it scrive