Ricomincia dalla Cina la corsa di Lorenzo Musetti verso le Nitto ATP Finals. Grazie ai quarti di finale raggiunti agli US Open, il carrarino si è ripreso l’ottavo posto della Race, l’ultimo utile per qualificarsi al “ Torneo dei Maestri ”, in programma a Torino dal 9 al 16 novembre. Dopo Jannik Sinner, già qualificato, le speranze italiane passano ora nelle mani del 23enne toscano, chiamato a difendere la sua posizione dagli inseguitori. La tournée asiatica, quindi, sarà la prima tappa decisiva del rush finale della stagione: Musetti riparte già questa settimana, all’ ATP 250 di Chengdu, dove l’azzurro guida il tabellone come numero uno del seed e quindi giocherà direttamente gli ottavi di finale, in programma tra il 18 e il 19 settembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Verso le Atp Finals, il grande obiettivo di Musetti: la classifica Race, gli avversari più vicini e i tornei che decideranno la qualificazione