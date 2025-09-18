Sono stati selezionati gli otto finalisti del premio Pierangelo Bertoli (foto) ‘ Nuovi cantautori ’, il riconoscimento che celebra il grande cantautore, giunto alla 12ª edizione. I finalisti, individuati dalla commissione artistica, hanno superato la fase della selezione e la prefinale, che si è svolta a luglio a Modena, tra centinaia di iscrizioni pervenute. Sono: Marco Arati, cantautore e polistrumentista da Reggio Emilia; Caino da Roma; Matteo Faustini, già sul palco della 70ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, da Brescia; Melty Groove, trio torinese, formato da Carlo Peluso, Alice Costa, Edoardo Luparello; Nero, 25enne modenese; Mariafrancesca Pompella, ventenne, da Caserta; Matteo Trapanese di Napoli; Truppo, 22enne modenese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Verso il Premio Pierangelo Bertoli. Ecco i nomi degli otto finalisti