Verso il Premio Pierangelo Bertoli Ecco i nomi degli otto finalisti
Sono stati selezionati gli otto finalisti del premio Pierangelo Bertoli (foto) ‘ Nuovi cantautori ’, il riconoscimento che celebra il grande cantautore, giunto alla 12ª edizione. I finalisti, individuati dalla commissione artistica, hanno superato la fase della selezione e la prefinale, che si è svolta a luglio a Modena, tra centinaia di iscrizioni pervenute. Sono: Marco Arati, cantautore e polistrumentista da Reggio Emilia; Caino da Roma; Matteo Faustini, già sul palco della 70ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, da Brescia; Melty Groove, trio torinese, formato da Carlo Peluso, Alice Costa, Edoardo Luparello; Nero, 25enne modenese; Mariafrancesca Pompella, ventenne, da Caserta; Matteo Trapanese di Napoli; Truppo, 22enne modenese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Verso il Premio Pierangelo Bertoli. Ecco i nomi degli otto finalisti; Premio Pierangelo Bertoli: ecco gli otto finalisti che a novembre si contenderanno a Sassuolo la palma del vincitore; 12° Premio Pierangelo Bertoli – sezione Nuovi Cantautori.
Premio Pierangelo Bertoli anche a Graziani, Mingardi e Sirianni - Dopo l'annuncio del Premio Pierangelo Bertoli a Claudio Baglioni, svelati gli altri premiati dell'11/a edizione che si terrà l'8, 9 e 10 novembre al Teatro Carani di Sassuolo. Riporta ansa.it
Il premio Pierangelo Bertoli a Claudio Baglioni - "Sessant’anni di carriera, che si devono ad una ricerca ispirata, sia nei testi che nelle musiche, ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it