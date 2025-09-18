Veronica Pivetti | Provo gioia ad avere 60 anni sono libera E a questa età noi donne siamo molto vive | rivendico le mie pulsioni sentimentali

Vanityfair.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attrice, dopo 15 anni lontana dalla tv, torna con Balene, insieme a Carla Signoris. Una serie che racconta l'amicizia tra due donne,, le pulsioni sentimentali e le emozioni che non cambiano col passare del tempo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

veronica pivetti provo gioia ad avere 60 anni sono libera e a questa et224 noi donne siamo molto vive rivendico le mie pulsioni sentimentali

© Vanityfair.it - Veronica Pivetti: «Provo gioia ad avere 60 anni, sono libera. E a questa età noi donne siamo molto vive: rivendico le mie pulsioni sentimentali»

In questa notizia si parla di: veronica - pivetti

Balene - Amiche per sempre, cosa sappiamo sulla serie con Veronica Pivetti e Carla Signoris

Veronica Pivetti e i 60 anni: “Sono i 40 di una volta, felicissima che la Rai racconti le donne mature in Balene”

Marzamemi Cinefest 2025: il gran finale con Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Veronica Pivetti e la Women Orchestra

Veronica Pivetti: «Provo gioia ad avere 60 anni, sono libera. E a questa età noi donne siamo molto vive: rivendico le mie pulsioni sentimentali; Veronica Pivetti ci prova ancora con Paolo Conticini.

Cerca Video su questo argomento: Veronica Pivetti Provo Gioia