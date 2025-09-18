Veronica Pivetti | Provo gioia ad avere 60 anni sono libera E a questa età noi donne siamo molto vive | rivendico le mie pulsioni sentimentali
L'attrice, dopo 15 anni lontana dalla tv, torna con Balene, insieme a Carla Signoris. Una serie che racconta l'amicizia tra due donne,, le pulsioni sentimentali e le emozioni che non cambiano col passare del tempo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: veronica - pivetti
Balene - Amiche per sempre, cosa sappiamo sulla serie con Veronica Pivetti e Carla Signoris
Veronica Pivetti e i 60 anni: “Sono i 40 di una volta, felicissima che la Rai racconti le donne mature in Balene”
Marzamemi Cinefest 2025: il gran finale con Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Veronica Pivetti e la Women Orchestra
Sarà proiettata - a ingresso libero - la prima puntata della miniserie con Veronica Pivetti e Carla Signoris - facebook.com Vai su Facebook
Sono ironiche, complici e a volte insopportabili: Veronica Pivetti e Carla Signoris sono amiche per sempre. Con loro anche Giorgio Tirabassi, Paolo Sassanelli, Laura Adriani e Filippo Scicchitano. #Balene da domenica 21 settembre su Rai 1. - X Vai su X
Veronica Pivetti: «Provo gioia ad avere 60 anni, sono libera. E a questa età noi donne siamo molto vive: rivendico le mie pulsioni sentimentali; Veronica Pivetti ci prova ancora con Paolo Conticini.