L'attrice, dopo 15 anni lontana dalla tv, torna con Balene, insieme a Carla Signoris. Una serie che racconta l'amicizia tra due donne,, le pulsioni sentimentali e le emozioni che non cambiano col passare del tempo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Veronica Pivetti: «Provo gioia ad avere 60 anni, sono libera. E a questa età noi donne siamo molto vive: rivendico le mie pulsioni sentimentali»