Veronesi gira a Volterra, blindato il set con Favino e Orlando.

Volterra (Pisa), 18 settembre 2025 – Le antiche mura della Badia Camaldolese, maestosamente affacciata sulle Balze di Volterra, si sono trasformate in un set cinematografico d'eccezione, il nuovo palcoscenico per "Dio ride", l'ultimo progetto cinematografico Giovanni Veronesi, reso possibile grazie anche all'impegno della Fondazione Crv, ente gestore del monumento. Da ieri il silenzio millenario del luogo è stato interrotto dal fatidico ciak, segnando l'inizio ufficiale delle riprese. L'intera area è stata cinturata e resa inaccessibile, trasformando l'imponente abbazia in un set blindato, custode di una produzione che si preannuncia di alto profilo.

Dall'8 settembre primo ciak per "Dio ride " di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, Alma Noce, Maurizio Lombardi, Francesco Gheghi .. Prod. Indiana Production Si gira fino ad inizio novembre prevalentemente in Toscana

