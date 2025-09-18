Verona-Juventus Tudor detta le gerarchie | ancora Di Gregorio tra i pali

7 gol subiti nelle ultime 2 partite dovrebbero essere un campanello d’allarme per tutti gli allenatori, ma non per Igor Tudor. Sebbene il tecnico, in occasione della conferenza stampa post Juventus-Borussia Dortmund abbia detto che bisogna stare attenti, non avrebbe intenzione di stravolgere le gerarchie. Di Gregorio sarebbe stato ritenuto da tutti il vero colpevole dei tanti gol subiti dalla Juventus, commettendo tanti errori che un portiere del suo calibro non dovrebbe fare. Tudor però avrebbe cercato di mantenere il numero 12 il più tranquillo possibile e di rinnovargli la fiducia, come riportato da “La Gazzetta dello Sport”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Verona-Juventus, Tudor detta le gerarchie: ancora Di Gregorio tra i pali

Montipò Juventus, l’idea può prendere piede: il portiere ha messo in stand-by le trattative per il rinnovo col Verona. Le ultimissime

Montipò Juventus, nulla di fatto per il suo arrivo in bianconero: l’Hellas Verona lavora per blindarlo con un rinnovo di contratto! Tutti i dettagli

Rouhi Juventus, non solo l’Hellas Verona: altri due club italiani e altrettanti sodalizi esteri si muovono per il giovane terzino! Ecco tutti le società interessati

L'Hellas Verona si prepara alla sfida di sabato contro la Juventus con diversi grattacapi per mister Zanetti. L'infermeria è piena e la condizione fisica di alcuni giocatori è in dubbio. Si spera nel rientro di Fallou, che ha saltato l'ultima partita per una distorsione a - facebook.com Vai su Facebook

? #Juve (dalla 4ª alla 12ª) 4ª giornata | Hellas Verona-Juventus -> sabato 20 settembre, ore 18:00; 5ª giornata | Juventus-Atalanta -> sabato 27 settembre, ore 18:00; 6ª giornata | Juventus-Milan -> domenica 5 ottobre, ore 20:45; 7ª giornata | Como-Juventus - - X Vai su X

tudor, il 4-3 e le parole a verona nel 2022 - L'allenatore croato della Juve tre anni fa aveva svelato di preferire un risultato spettacolare a uno di misura. Si legge su gazzetta.it

Squadra stanca, previsti cambi contro il Verona - La Juventus, a detta di Tudor è min po' stanca, probabili cambi contro il Verona, Yildiz è Bremer, potrebbero riposare con Gatti che scalpita, da capire chi potrebbe giocare al ... Lo riporta tuttojuve.com