Sabato pomeriggio, alle 18, Verona-Juventus scriverà una pagina inedita di storia del calcio italiano. Mai prima d’ora un allenatore aveva affrontato questa sfida sedendo sia sulla panchina gialloblù che su quella bianconera. A firmare il primato sarà Igor Tudor, oggi tecnico della Juve ma con un passato significativo all’Hellas. Tudor, ex dal bilancio positivo. Il croato è stato l’ultimo a regalare al Verona un successo contro la Vecchia Signora: 2-1 all’11ª giornata della Serie A 2021-2022. Da allora, i bianconeri hanno sempre avuto la meglio nelle tre sfide successive. Con i Mastini, Tudor ha collezionato 35 panchine in campionato, con un bilancio di 14 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Verona-Juventus, Tudor da record: primo allenatore su entrambe le panchine