Verona-Juventus Tudor da record | primo allenatore su entrambe le panchine
Sabato pomeriggio, alle 18, Verona-Juventus scriverà una pagina inedita di storia del calcio italiano. Mai prima d’ora un allenatore aveva affrontato questa sfida sedendo sia sulla panchina gialloblù che su quella bianconera. A firmare il primato sarà Igor Tudor, oggi tecnico della Juve ma con un passato significativo all’Hellas. Tudor, ex dal bilancio positivo. Il croato è stato l’ultimo a regalare al Verona un successo contro la Vecchia Signora: 2-1 all’11ª giornata della Serie A 2021-2022. Da allora, i bianconeri hanno sempre avuto la meglio nelle tre sfide successive. Con i Mastini, Tudor ha collezionato 35 panchine in campionato, con un bilancio di 14 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
In questa notizia si parla di: verona - juventus
Montipò Juventus, l’idea può prendere piede: il portiere ha messo in stand-by le trattative per il rinnovo col Verona. Le ultimissime
Montipò Juventus, nulla di fatto per il suo arrivo in bianconero: l’Hellas Verona lavora per blindarlo con un rinnovo di contratto! Tutti i dettagli
Rouhi Juventus, non solo l’Hellas Verona: altri due club italiani e altrettanti sodalizi esteri si muovono per il giovane terzino! Ecco tutti le società interessati
L'Hellas Verona si prepara alla sfida di sabato contro la Juventus con diversi grattacapi per mister Zanetti. L'infermeria è piena e la condizione fisica di alcuni giocatori è in dubbio. Si spera nel rientro di Fallou, che ha saltato l'ultima partita per una distorsione a - facebook.com Vai su Facebook
? #Juve (dalla 4ª alla 12ª) 4ª giornata | Hellas Verona-Juventus -> sabato 20 settembre, ore 18:00; 5ª giornata | Juventus-Atalanta -> sabato 27 settembre, ore 18:00; 6ª giornata | Juventus-Milan -> domenica 5 ottobre, ore 20:45; 7ª giornata | Como-Juventus - - X Vai su X
Ciro Ferrara intervista Igor Tudor Streaming | IT; VIDEO - Tudor su Juve-Inter: Nessun esame, loro la rosa più forte negli ultimi 4-5 anni in Italia; Juve, tutti i numeri per la cura Tudor: dal record Hellas alle 9 vittorie Lazio.
Il Verona ha già fermato una capolista. La Juventus vuole fare come con Allegri - Vecchia Signora sempre a punti nelle ultime 3 trasferte al Bentegodi di Verona: 2 successi (l’anno scorso per 3- Da tuttomercatoweb.com
Pagina 2 | Boom Kelly, è record Juve! "Resta qui": impronta Tudor e no a Mourinho - L'inglese si ispira a Igor e in estate ha rifiutato più mete per restare in bianconero. Scrive tuttosport.com