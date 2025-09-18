Verona Juve Tudor non ha dubbi in attacco | ecco chi giocherà sabato al Bentegodi dubbio di fatto già sciolto da parte del tecnico

Verona Juve, Tudor non ha dubbi in attacco: ecco chi giocherà sabato nella sfida in programma al Bentegodi, dubbio di fatto già sciolto. Le ultime. Per la sfida di sabato a Verona, la Juve dovrebbe affidarsi ancora una volta a Dusan Vlahovic come centravanti titolare. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il serbo sarà schierato dal primo minuto dopo la doppietta messa a segno contro il Borussia Dortmund, che ha ribadito la sua importanza e la sua efficacia nei momenti chiave delle partite. Il tecnico Igor Tudor sembra voler privilegiare la forma attuale del giocatore piuttosto che interrogarsi sul suo futuro, che resta un tema delicato: Vlahovic potrà infatti lasciare la Juve a parametro zero al termine della stagione, ma questo non condiziona la scelta dell’allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Verona Juve, Tudor non ha dubbi in attacco: ecco chi giocherà sabato al Bentegodi, dubbio di fatto già sciolto da parte del tecnico

In questa notizia si parla di: verona - juve

Montipò Juve, anche il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri: dopo le ultime stagioni è pronto al grande salto?

Montipò Juve può prendere quota: il portiere temporeggia dinnanzi la proposta di rinnovo del Verona! Cosa sta succedendo

Montipò Juve, da Verona non sembrano avere dubbi: possibile Derby della Mole per il portiere, tutti gli aggiornamenti

La prima di Tudor e la furia con Allegri: scelto l’arbitro di Verona-Juve - facebook.com Vai su Facebook

Il #Verona perde un giocatore importante per la sfida contro la #Juve Ecco di chi si tratta - X Vai su X

La prima di Tudor e la furia con Allegri: scelto l’arbitro di Verona-Juve; Tudor alla Juventus: dal Verona alla Lazio, com'è andato nelle ultime stagioni e perché ha sempre lasciato dopo un anno; Tudor e il ritorno alla Juve: come giocherà.

Perin titolare in Verona Juve? Di Gregorio bocciato, Tudor pensa al cambio immediato tra i pali: le ultime dopo il Borussia Dortmund - Di Gregorio bocciato, Tudor pensa al cambio tra i pali: le ultime dopo i quattro gol incassati dal Borussia Dortmund Dopo un inizio di stagione difficile, con Michele Di ... Lo riporta juventusnews24.com

Pronostico Verona-Juventus: bianconeri in striscia in campionato, Over 1,5 in lavagna - Juventus, il valore si nasconde dietro una quota molto interessante dell'Over 1,5 bianconero ... assopoker.com scrive