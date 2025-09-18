Verona Juve le primissime idee di formazione in vista del match di Serie A | da Locatelli a Vlahovic passando per Gatti ecco cosa filtra

Verona Juve, le primissime idee di formazione in vista del match di Serie A: tutti gli ultimi aggiornamenti. Dopo l’adrenalina del rocambolesco 4-4 di Champions League contro il Borussia Dortmund, la Juventus è pronta a rituffarsi nel campionato. Sabato, la squadra bianconera sarà ospite dell’ Hellas Verona in una sfida che si preannuncia cruciale per mantenere il ritmo in classifica. Per affrontare un avversario sempre insidioso e per gestire al meglio le energie dopo l’intensa battaglia europea, il tecnico Igor Tudor sta valutando dei significativi cambi di formazione. La necessità di un turnover ragionato è alta, e l’allenatore croato è pronto a dare spazio a chi è rimasto fuori dall’undici titolare nella recente sfida. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

