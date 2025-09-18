Verona Juve le primissime idee di formazione in vista del match di Serie A | da Locatelli a Vlahovic passando per Gatti ecco cosa filtra
Verona Juve, le primissime idee di formazione in vista del match di Serie A: tutti gli ultimi aggiornamenti. Dopo l’adrenalina del rocambolesco 4-4 di Champions League contro il Borussia Dortmund, la Juventus è pronta a rituffarsi nel campionato. Sabato, la squadra bianconera sarà ospite dell’ Hellas Verona in una sfida che si preannuncia cruciale per mantenere il ritmo in classifica. Per affrontare un avversario sempre insidioso e per gestire al meglio le energie dopo l’intensa battaglia europea, il tecnico Igor Tudor sta valutando dei significativi cambi di formazione. La necessità di un turnover ragionato è alta, e l’allenatore croato è pronto a dare spazio a chi è rimasto fuori dall’undici titolare nella recente sfida. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: verona - juve
Montipò Juve, anche il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri: dopo le ultime stagioni è pronto al grande salto?
Montipò Juve può prendere quota: il portiere temporeggia dinnanzi la proposta di rinnovo del Verona! Cosa sta succedendo
Montipò Juve, da Verona non sembrano avere dubbi: possibile Derby della Mole per il portiere, tutti gli aggiornamenti
L'Hellas Verona si prepara alla sfida di sabato contro la Juventus con diversi grattacapi per mister Zanetti. L'infermeria è piena e la condizione fisica di alcuni giocatori è in dubbio. Si spera nel rientro di Fallou, che ha saltato l'ultima partita per una distorsione a - facebook.com Vai su Facebook
Il #Verona perde un giocatore importante per la sfida contro la #Juve Ecco di chi si tratta - X Vai su X
Probabili formazioni Juve Verona, tre esclusioni importanti!; Juve o Inter? Faraoni ha le idee chiare: Noi ieri meno pericolosi....
Verona-Juventus: Zhegrova, Conceicao e Openda, saranno titolari sì o no? - Tutto pronto per la sfida della 4^ giornata di campionato la quale vedrà la Juventus di Tudor impegnata ... Da fantamaster.it
Il Verona ha già fermato una capolista. La Juventus vuole fare come con Allegri - Vecchia Signora sempre a punti nelle ultime 3 trasferte al Bentegodi di Verona: 2 successi (l’anno scorso per 3- tuttomercatoweb.com scrive