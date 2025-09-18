Verona Filippo Turetta aggredito in carcere | colpito con un pugno da un altro detenuto

Il femminicida di Giulia Cecchettin è rinchiuso nel penitenziario di Montorio dove sconta l’ergastolo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

