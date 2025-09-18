Stando a quanto riferito dal quotidiano L’Arena, all’interno del carcere di Montorio a Verona Filippo Turetta, condannato all’ergastolo in primo grado per l’omicidio di Giulia Cecchettin, sarebbe stato vittima di un episodio di violenza. Un detenuto di 55 anni, che sta già scontando una condanna definitiva per omicidio e tentato omicidio, lo avrebbe colpito con un pugno. L’aggressione si sarebbe verificata nel mese di agosto, nella quarta sezione dell’istituto penitenziario, reparto in cui Turetta era stato trasferito dopo un periodo trascorso nella sezione protetta. L’episodio, finora rimasto riservato, è emerso soltanto ora attraverso le ricostruzioni del quotidiano veronese. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Verona, Filippo Turetta aggredito all’interno del carcere