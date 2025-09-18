Vernici lubrificanti e oli combustibili nel fiume Magra 13 denunciati
La Spezia 18 settembre 2025 – Tredici persone sono state denunciate dalla Capitaneria di porto della Spezia, perché avrebbero scaricato vernici, lubrificanti e oli combustibili direttamente all'interno del fiume Magra. Sono titolari di attività che hanno sede all'interno dell'area del Parco naturale regionale di Montemarcello Magra Vara: l'ipotesi di reato è di scarichi abusivi, depositi incontrollati di rifiuti anche pericolosi, occupazione abusiva di aree demaniali, combustione illecita di rifiuti e inquinamento ambientale. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica della Spezia e tuttora nella fase preliminare, riguardano nella maggior parte dei casi titolari di rimessaggi nautici e cantieri navali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
