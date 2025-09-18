Verde pubblico a Benevento Caggiano Pd | Gestione Superficiale urge intervenire

Tempo di lettura: 4 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Paolo Caggiano componente direzione circolo PD di Benevento. “Con l’approssimarsi della stagione autunno-invernale e l’intensificarsi delle condizioni climatiche avverse caratterizzate da piogge e soprattutto venti, si riproporrà, sicuramente, il tema della sicurezza degli alberi. Ci saranno, è inevitabile già in condizioni ordinarie, figuriamoci in una situazione di disastro generale nella gestione del verde pubblico a Benevento, delle situazioni di emergenza per la caduta di rami, branche o addirittura per lo schianto al suolo di alberi interi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Verde pubblico a Benevento, Caggiano (Pd): “Gestione Superficiale, urge intervenire”

In questa notizia si parla di: verde - pubblico

Riapre al pubblico l’area verde dell’Anfiteatro Romano

Francavilla: Comune stanzia 210mila euro per manutenzione verde pubblico

Favori in cambio degli appalti per il verde pubblico: 22 a processo

Incontro pubblico sul programma di Servizio Civile Universale e seminario finale del progetto Mercoledì 17 settembre 2025, non perdere l'opportunità di partecipare all'incontro pubblico presso la Sala Verde del Comune di Corato, dedicato al Servizio Civile - facebook.com Vai su Facebook

Verde pubblico, Rosini: "Il Comune annuncia l'abbattimento di 215 alberi, spieghi il motivo" - - X Vai su X

Caggiano (PD): Manutenzione verde pubblico al collasso, emergenza ratti al Parco Martini; Gelo e neve in Campania, scuole chiuse in diversi comuni del Sannio e dell'Irpinia. Volturara, 77enne morto per il freddo. Salvati 8 escursionisti sul monte Cervati.; Pd, Caggiano: Verde pubblico tra erbacce e rifiuti.

Benevento, Caggiano (Pd): «Più sicurezza in zona centro commerciale e sulla 90 bis» - «Non bisogna distinguersi politicamente, né per ideologie né tantomeno per posizioni personali, ma quando si parla della sicurezza pubblica, abbiamo sempre cercato di coinvolgere le parti interessate, ... ilmattino.it scrive

Benevento, Serluca: «Nessun taglio per verde e decoro urbano» - «La cura del verde pubblico e il decoro urbano non sono in nessun modo messe in discussione dalle scelte contabili effettuate dal Consiglio comunale. Lo riporta ilmattino.it