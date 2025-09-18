Verbania corso gratuito per diventare soccorritore volontario della Squadra nautica di salvamento
La Squadra nautica di salvamento di Verbania organizza un nuovo corso di formazione gratuito, aperto a tutti coloro che desiderano diventare soccorritori volontari.La serata di presentazione si terrà giovedì 9 ottobre alle ore 20,45 presso il centro pastorale San Francesco, in via alle Fabbriche. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: verbania - corso
Ha superato la soglia di guardia il torrente San Bernardino, a Verbania, per effetto delle forti piogge delle ultime ore. Il livello del corso d’acqua, così come rilevato dalle centraline Arpa, è di 7.16 metri, sei metri in più rispetto al dato di ieri. Quasi tutto il Piemont - facebook.com Vai su Facebook
Verbania, corso gratuito per diventare soccorritore volontario della Squadra nautica di salvamento; Verbania lancia 'Vietato Truffare': spettacoli e sportelli gratuiti per i cittadini; Scarica GRATIS la Guida pratica all'uso delle Intelligenze Artificiali.
Al via il corso per diventare volontari con la Croce Bianca di Ceva - La presentazione del corso gratuito, per aspiranti soccorritori, si terrà lunedì 22 settembre alle 20. Si legge su targatocn.it
Legnago, al via il corso gratuito per diventare arbitro di calcio - Tutto pronto per il nuovo corso gratuito per arbitri di calcio organizzato dalla sezione Aia di Legnago, in partenza il 30 settembre ... Segnala veronaoggi.it