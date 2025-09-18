Verbania corso gratuito per diventare soccorritore volontario della Squadra nautica di salvamento

La Squadra nautica di salvamento di Verbania organizza un nuovo corso di formazione gratuito, aperto a tutti coloro che desiderano diventare soccorritori volontari.La serata di presentazione si terrà giovedì 9 ottobre alle ore 20,45 presso il centro pastorale San Francesco, in via alle Fabbriche. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

