Venus Williams e Andrea Preti matrimonio a Ischia | cerimonia blindata i dettagli

Golssip.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex tennista americana convolerà a nozze con il compagno italiano a poco più di un anno dall'inizio della loro relazione. 🔗 Leggi su Golssip.it

venus williams e andrea preti matrimonio a ischia cerimonia blindata i dettagli

© Golssip.it - Venus Williams e Andrea Preti, matrimonio a Ischia: cerimonia blindata, i dettagli

In questa notizia si parla di: venus - williams

Quanti anni ha Venus Williams? Età, patrimonio netto come superstar di tennis si avvicina alla storia in tournée

Sfuma il sogno di Venus Williams: a 45 anni viene sconfitta da Muchova all’esordio agli US Open

Incredibile Venus Williams: wild card a Washington a 45 anni

Ischia aspetta le nozze di Venus Williams con Andrea Preti, festa sul mare; Andrea Preti e Venus Williams, ecco il matrimonio a Ischia: invitati vip e location speciale. Tutto sui festeggiamenti; Venus Williams e Andrea Preti: tutto pronto per il matrimonio da sogno a Ischia.

venus williams andrea pretiVenus Williams, nozze con Andrea Preti a Ischia: tutti i dettagli - Venus Williams si sposerà con Andrea Preti a Ischia. Lo riporta gazzetta.it

venus williams andrea pretiVenus Williams e Andrea Preti, matrimonio a Ischia - Tutto quello che sappiamo sulle nozze tra la tennista americana e l'attore e modello italiano, ex fidanzato di Claudia Gerini ... Da corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Venus Williams Andrea Preti