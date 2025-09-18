Venezia riscopre Pietro Bellotti nel segno del Seicento

(Adnkronos) – Venezia celebra Pietro Bellotti nel quarto centenario della nascita con una mostra-evento alle Gallerie dell'Accademia: dal 19 settembre 2025 al 18 gennaio 2026, "Stupore, realtà, enigma. Pietro Bellotti e la pittura del Seicento a Venezia" riscopre la figura affascinante e ancora poco nota del pittore bresciano, protagonista della scena artistica veneziana del Seicento. . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

