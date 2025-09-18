Venezia riparte nel 2026 il ticket per accedere in città

Tgcom24.mediaset.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riparte per il terzo anno consecutivo il ticket per accedere a Venezia. La tassa, unica città al mondo ad averla introdotta suscitando interesse internazionale, punta a scoraggiare quei pendolari che spesso coincidono con numerosi gruppi di ragazzi che arrivano dai campeggi della terraferma per il giro dei bacari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

venezia riparte nel 2026 il ticket per accedere in citt224

© Tgcom24.mediaset.it - Venezia, riparte nel 2026 il ticket per accedere in città

In questa notizia si parla di: venezia - riparte

Riparte la serie B per il Venezia con la sfida in casa contro il Bari

Torna da oggi il ticket per entrare a Venezia; Venezia, più giorni di ticket per l’ingresso nel 2026.

Venezia, più giorni di ticket per l’ingresso nel 2026 - (Adnkronos) – La giunta comunale di Venezia ha deciso che il prossimo anno il numero di giornate di ticket per entrare nella città storica passeranno da 54 a 60. Secondo msn.com

venezia riparte 2026 ticketTicket d’ingresso a Venezia: dal 2026 aumentano i giorni a pagamento - Contro l’overtourism e il turismo di massa Venezia conferma il ticket d’ingresso ma lo amplifica: ecco cosa cambierà nel 2026 ... Si legge su siviaggia.it

Cerca Video su questo argomento: Venezia Riparte 2026 Ticket