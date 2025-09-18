Venezia riparte nel 2026 il ticket per accedere in città
Riparte per il terzo anno consecutivo il ticket per accedere a Venezia. La tassa, unica città al mondo ad averla introdotta suscitando interesse internazionale, punta a scoraggiare quei pendolari che spesso coincidono con numerosi gruppi di ragazzi che arrivano dai campeggi della terraferma per il giro dei bacari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Riparte la serie B per il Venezia con la sfida in casa contro il Bari
Diretta Pescara-Venezia: dove vedere la partita PESCARA – Dopo la pausa per le Nazionali, la Serie B riparte e lo fa con una sfida che, per Pescara, ha il sapore dell'urgenza. Sabato 13 settembre,...
Il terzino Gabriele #Ferrarini (ex Fiorentina e Venezia) riparte dal #Rimini. Domani mattina visite mediche e firme di rito. #calciomercato
Venezia, più giorni di ticket per l’ingresso nel 2026 - (Adnkronos) – La giunta comunale di Venezia ha deciso che il prossimo anno il numero di giornate di ticket per entrare nella città storica passeranno da 54 a 60. Secondo msn.com
Ticket d’ingresso a Venezia: dal 2026 aumentano i giorni a pagamento - Contro l’overtourism e il turismo di massa Venezia conferma il ticket d’ingresso ma lo amplifica: ecco cosa cambierà nel 2026 ... Si legge su siviaggia.it