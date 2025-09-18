Venezia più giorni di ticket per l’ingresso nel 2026
(Adnkronos) – La giunta comunale di Venezia ha deciso che il prossimo anno il numero di giornate di ticket per entrare nella città storica passeranno da 54 a 60. Di fatto, dalla Pasqua 2026 fino a fine luglio, tutti i fine settimana lunghi richiederanno il ticket per chi non rientra nelle varie esenzioni.
Venezia 82, Nino D’Angelo fuori concorso con il doc Nino. 18 giorni
Quando si sposa Jeff Bezos, il programma completo dei 5 giorni a Venezia
Matrimonio Bezos-Sanchez, ecco quando spende il miliardario per affittare L’Arsenale di Venezia: “200 mila euro al giorno, per dieci giorni. Poi l’allestimento…”
Ticket d'ingresso a Venezia: dal 2026 aumentano i giorni a pagamento - Contro l'overtourism e il turismo di massa Venezia conferma il ticket d'ingresso ma lo amplifica: ecco cosa cambierà nel 2026
Venezia e il ticket d'accesso, nel 2026 i giorni per entrare in città a pagamento salgono a 60: nuove ipotesi sulla tariffa - Potrebbe essere incrementato il numero di coloro che dovranno pagare 10 euro per visitare la città.