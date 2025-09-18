Venezia aumentano ancora i giorni della tassa d’ingresso | nel 2026 saranno 60

18 set 2025

Terzo anno consecutivo con nuove date e possibili modifiche alle tariffe: prenotare all’ultimo minuto per esempio comporterà un esborso doppio, da 5 a 10 euro. La Cgil chiede un tavolo di confronto sul futuro del turismo in città. 🔗 Leggi su Repubblica.it

