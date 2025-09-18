Venezia aumentano ancora i giorni della tassa d’ingresso | nel 2026 saranno 60
Terzo anno consecutivo con nuove date e possibili modifiche alle tariffe: prenotare all’ultimo minuto per esempio comporterà un esborso doppio, da 5 a 10 euro. La Cgil chiede un tavolo di confronto sul futuro del turismo in città. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Venezia, aumentano ancora i giorni della tassa d’ingresso: nel 2026 saranno 60; Come funziona il ticket di ingresso per entrare a Venezia; Oggi è finito il contributo d'accesso a Venezia (per il 2025).
Ticket d’ingresso a Venezia: dal 2026 aumentano i giorni a pagamento - Contro l’overtourism e il turismo di massa Venezia conferma il ticket d’ingresso ma lo amplifica: ecco cosa cambierà nel 2026 ... siviaggia.it scrive
Venezia e il ticket d'accesso, nel 2026 i giorni per entrare in città a pagamento salgono a 60: nuove ipotesi sulla tariffa - Potrebbe essere incrementato il numero di coloro che dovranno pagare 10 euro per visitare la città. Come scrive corrieredelveneto.corriere.it