Il 2026 porterà una piccola ma significativa novità per chi desidera passeggiare tra i canali di Venezia. La giunta municipale ha scelto di estendere di qualche giornata l’obbligo di ticket, affinando uno strumento già sperimentato lo scorso anno e destinato a scandire i fine settimana della primavera e dell’inizio estate. Il calendario allargato delle giornate . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Venezia allunga il calendario del ticket d’ingresso: 60 giorni nel 2026