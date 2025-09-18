Venezia allunga il calendario del ticket d’ingresso | 60 giorni nel 2026

Sbircialanotizia.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2026 porterà una piccola ma significativa novità per chi desidera passeggiare tra i canali di Venezia. La giunta municipale ha scelto di estendere di qualche giornata l’obbligo di ticket, affinando uno strumento già sperimentato lo scorso anno e destinato a scandire i fine settimana della primavera e dell’inizio estate. Il calendario allargato delle giornate . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

venezia allunga il calendario del ticket d8217ingresso 60 giorni nel 2026

© Sbircialanotizia.it - Venezia allunga il calendario del ticket d’ingresso: 60 giorni nel 2026

In questa notizia si parla di: venezia - allunga

Ticket d’ingresso a Venezia: dal 2026 aumentano i giorni a pagamento.

venezia allunga calendario ticketTicket d’ingresso a Venezia: dal 2026 aumentano i giorni a pagamento - Contro l’overtourism e il turismo di massa Venezia conferma il ticket d’ingresso ma lo amplifica: ecco cosa cambierà nel 2026 ... Segnala siviaggia.it

Venezia, ticket d’accesso 2026 per 60 giorni. Ecco il calendario - La Giunta comunale di Venezia ha definito il calendario 2026 per il contributo "Ticket di accesso". Si legge su lavocedivenezia.it

Cerca Video su questo argomento: Venezia Allunga Calendario Ticket