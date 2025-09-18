Veneto il voto per le Regionali il 23 e 24 novembre

Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato oggi il decreto per l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale. I cittadini veneti saranno chiamati alle urne domenica 23 e lunedì 24 novembre prossimi. “Ho firmato il decreto che fissa la data delle nuove elezioni regionali. Si conclude la legislatura e annuncio ufficialmente che si andrà a votare domenica 23 novembre dalle 7 del mattino fino alle 23 e il giorno successivo, lunedì 24 novembre, dalle 7 del mattino alle 15 – ha affermato Zaia – Per coloro che intendono candidarsi alla carica di consigliere regionale o di presidente le giornate per presentare le candidature e, quindi, le liste sono il 24 ottobre e il 25 ottobre. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Veneto, il voto per le Regionali il 23 e 24 novembre

In questa notizia si parla di: veneto - voto

I candidati del centrodestra in Veneto, Campania e Puglia arriveranno prima del voto nelle Marche

Lega-FdI, in Lombardia una poltrona per due: l’ipotesi dello scambio con il Veneto e del voto in (mini) anticipo nel 2028

Regionali, Puglia al voto il 23 e 24 novembre con Campania e Veneto

Tensioni in FdI per l’avvio di campagna elettorale, senza investitura, di Stefani. E De Luca annuncia la data del voto veneto: «Il 23 novembre, il decreto a giorni» - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali in Veneto, manca la data del voto: il caso delle spese elettorali senza limiti e rendiconti - X Vai su X

Elezioni regionali in Veneto: si vota il 23 e 24 novembre; Data elezioni regionali Veneto 2025, De Luca: saranno il 23 e 24 novembre; Elezioni regionali 2025, ecco tutti i candidati nelle 7 Regioni al voto.

Zaia fissa le elezioni in Veneto, si vota il 23 e 24 novembre - Firmato il decreto che fissa la consultazione per il rinnovo del consiglio regionale e del presidente della giunta (ANSA) ... Da ansa.it

Elezioni in Veneto, si vota il 23 e il 24 novembre. Luca Zaia: «Spero in una campagna di reale e sereno confronto, nell'interesse di tutti noi veneti» - Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato oggi il decreto per l'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale. Scrive msn.com