Veneto elezioni regionali 2025 | Zaia firma il decreto

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato oggi il decreto per l’indizione delle elezioni regionali 2025, per il rinnovo del Consiglio e del presidente della Giunta della Regione. I cittadini veneti saranno chiamati alle urne domenica 23 e lunedì 24 novembre prossimi. Lo comunica una nota. “Ho firmato il decreto che fissa la data delle nuove elezioni regionali. Si conclude la legislatura e annuncio ufficialmente che si andrà a votare domenica 23 novembre dalle 7 del mattino fino alle 23 e il giorno successivo, lunedì 24 novembre, dalle 7 del mattino alle 15”, ha ufficializzato il governatore. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Veneto, elezioni regionali 2025: Zaia firma il decreto

