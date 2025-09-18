Venerdì sciopero dei lavoratori di 4 ore per Gaza
LA MOBILITAZIONE. È la mobilitazione indetta per venerdì 19 settembre anche dalla Cgil di Bergamo per «condannare l'invasione di Gaza.
La Cgil proclama sciopero per Gaza venerdì 19 settembre, manifestazione davanti prefettura
La Cgil ha indetto uno sciopero generale per Gaza per venerdì 19. Nei servizi pubblici essenziali, dove il preavviso non è sufficiente, ci saranno assemblee nei luoghi di lavoro. Lunedì 22 invece c'è lo sciopero proclamato da Usb, Cub, Sgb e Adl.
Booking.com, sciopero il 4 agosto contro i licenziamenti in Italia - Una "strategia di tagli", nascosta sotto termini come "ottimizzazione" e "innovazione", che "colpisce direttamente le persone, molte delle quali con oltre dieci anni di servizio".
"Booking.com non vuole trattare, solo tagliare". Sciopero dei lavoratori italiani il 4 agosto - Cisl e Uiltucs annunciano lo sciopero per lunedì 4 agosto delle lavoratrici e i lavoratori