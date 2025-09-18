Venerdì 19 e lunedì 22 settembre è sciopero generale per Gaza | le manifestazioni in Toscana

Firenze, 18 settembre 2025 – Sono due gli scioperi generali a cavallo del fine settimana, proclamati dai sindacati “contro il genocidio a Gaza”. Il primo, venerdì 19 settembre, è stato proclamato dalla Cgil. Il secondo, lunedì 22 settembre, è stato indetto dai sindacati di base. Lo sciopero generale del 19 settembre. È stato proclamato dalla Cgil, per l’intera giornata di venerdì 19 settembre, uno sciopero generale nazionale per “Fermare il genocidio a Gaza”. In Toscana sono previste tre manifestazioni: a Firenze, con ritrovo alle 17.15 in piazza Dalmazia, a Livorno, dalle 10 in piazza del Luogo Pio, e a Siena, con appuntamento alle 17 alla Lizza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

