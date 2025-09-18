Venegono Superiore in casa scoppia un incendio | anziana disabile salvata dai carabinieri

Venegono Superiore (Varese), 18 settembre 2025 –  I carabinieri della stazione di Castiglione Olona hanno salvato un'anziana da un incendio scoppiato in una villetta a Venegono Superiore.  Verso le 12 di oggi, 18 settembre, un passante, accortosi di una ingente quantità di fumo proveniente dalla finestra di un'abitazione, ha allertato i soccorsi.  L’intervento . I carabinieri giunti sul post hanno subito notato un uomo all'esterno della villetta che ha informato i militari che la propria  moglie, affetta da problemi di deambulazione, si trovava ancora all'interno della casa, impossibilitata a mettersi in salvo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

