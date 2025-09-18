Vendita San Siro Rivera | Quanti ricordi in quello stadio non vederlo più sarà un colpo al cuore
L’ex calciatore del Milan: “Il Meazza appartiene alla storia di Milano e dei suoi cittadini. Ci ho giocato 20 anni, entrarci è sempre stata un’emozione unica, indescrivibile”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
San Siro, scossoni politico-sportivi: il consigliere del Pd e presidente dei tifosi rossoneri a Palazzo Marino dice “no” alla vendita del Meazza
San Siro, il futuro è ancora un rebus: tra vendita, riqualificazione e nuove opportunità per Milano
Vendita San Siro, nuove polemiche a Milano: «Inter e Milan chiedono troppi soldi, sembrano più impegnati…»
Vendita San Siro, Rivera: “Quanti ricordi in quello stadio, non vederlo più sarà un colpo al cuore” - L’ex calciatore del Milan: “Il Meazza appartiene alla storia di Milano e dei suoi cittadini. Scrive milano.repubblica.it
San Siro, la giunta dice sì alla vendita dello stadio: "Ma stop al contratto in caso di indagini” - La delibera approvata dalla giunta Sala con il parere contrario dei Verdi ora andrà in Consiglio. Da milano.repubblica.it