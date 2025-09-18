Vendita di San Siro il Comune concede ai club anche lo scudo legale in caso di indagini di procura e Corte dei Conti

C’è anche uno scudo penale nella delibera di vendita dello stadio di San Siro (non) votata ieri dalla giunta Sala. Milan e Inter potranno infatti rescindere dal “contratto” di vendita dello stadio San Siro di Milano se sull’operazione dovessero essere aperte “indagini o procedimenti penali che impediscano l’inizio dei lavori nei tempi concordati” o mettano in “discussione la bancabilità del progetto”. È quanto emerge dalla delibera di vendita del Meazza. Una richiesta di ‘scudo penale’ per i club da eventuali inchieste della magistratura che è stata presentata e recepita ieri dal Comune su richiesta dell’avvocato Alberto Toffoletto dello studio Nctm. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Vendita di San Siro, il Comune concede ai club anche lo “scudo legale” in caso di indagini di procura e Corte dei Conti

