Vendita dell' Api alla Socar per i consiglieri del Pd di Falconara è emersa tutta la disinformazione dell’amministrazione
FALCONARA MARITTIMA – Inutile nascondersi. A Falconara Marittima l'argomento che tiene banco è quello della vendita della raffineria Api, anche se sarebbe meglio dire di tutto il gruppo Ip, dalla famiglia Brachetti-Peretti alla compagnia petrolifera di stato azera Socar.
vendita - socar
Maxi operazione: #ItalianaPetroli vicina alla vendita alla #SOCAR
Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore in un approfondimento a firma di Carlo Festa, la cessione del gruppo Api, storico operatore della distribuzione carburanti in Italia con oltre 4.600 punti vendita a marchio IP, sarebbe ormai nella fase finale.
Vendita dell'Api alla Socar, per i consiglieri del Pd di Falconara «è emersa tutta la disinformazione dell’amministrazione»; L'Api di Falconara venduta alla società azera Socar. L'amministrazione comunale sbigottita: «Nessuno ci ha informato»; Raffineria Api in vendita al fondo sovrano azero, per il Pd Falconara è «grave che la sindaca non sapesse nulla».
Brachetti Peretti vende i distributori e le raffinerie Ip agli azeri di Socar - Dopo 90 anni al timone, la famiglia vende il colosso petrolifero italiano con 4.
Il gruppo Api-Ip ceduto agli azeri di Socar. Brachetti ai dipendenti: "E' un'opportunità" - Il presidente del gruppo annuncia in una lettera ai dipendenti l'accordo preliminare per la cessione del gruppo che ha sede a Falconara Marittima.