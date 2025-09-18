Vela Sette regate a Cervia
Le acque di Cervia hanno ospitato nello scorso fine settimana la 23esima edizione del Meeting Giovanile dedicata agli optimist, a cui è abbinato da cinque anni anche il Trofeo Paolo Collina. Per questa edizione, le classi che hanno partecipato erano le 2014, 2015 e 2016. Nell’arco dei tre giorni di gara, le buone condizioni meteo hanno permesso di portare a termine sette regate. I primi due giorni sono stati impegnativi per una forte corrente proveniente da sud ed un vento sempre fra i 7 e i 10 nodi. Nell’ultimo giorno il vento era calato ma ha permesso comunque di portare a termine una prova. Sono stati premiati i primi tre classificati di ogni classe e le prime femmine di ciascuna classe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
