Vasto manifestazione Per Gaza in piazza Barbacani

Si terrà venerdì 19 settembre alle 18 in piazza Barbacani a Vasto la manifestazione “Per Gaza”, nell’ambito della giornata di mobilitazione nazionale promossa dalla Cgil.L’iniziativa mira a sensibilizzare la cittadinanza sulla grave crisi umanitaria nella Striscia di Gaza e a chiedere un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: vasto - manifestazione

A Vasto una manifestazione per la Palestina: "Fermare il genocidio e la sofferenza"

UIL Camp 2025 – Vasto, 15/17 settembre Tre giorni intensi di confronto e formazione hanno visto a Vasto oltre 100 giovani sindacalisti provenienti da tutta Italia. Tra loro anche le nostre delegate Angela Sansonetti e Federica Caforio della UILM Taranto. > “ - facebook.com Vai su Facebook

Vasto, manifestazione “Per Gaza” in piazza Barbacani; A Vasto la manifestazione “Per Gaza” promossa dalla Cgil; Anche a Vasto il corteo per Gaza: «Facciamo rumore contro il silenzio».

In piazza per Gaza: tensione al presidio trasformato in corteo tra spintoni e cariche della polizia - Poliziotti e carabinieri in assetto antisommossa hanno cercato di bloccare il corteo in viale Majno: ne è nata una carica di alleggerimento con qualche ... Si legge su milano.repubblica.it

Solidarietà e mobilitazione: Torino si prepara alla manifestazione per Gaza - Torino in piazza per la Striscia di Gaza alle 21: cittadini, associazioni e realtà civili chiamati a mobilitarsi, con appello al carpooling per ampliare e rendere sicura la partecipazione ... Lo riporta giornalelavoce.it