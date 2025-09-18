Varcaturo insultata e picchiata dal papà La ragazza-coraggio | Mi avrebbe ucciso

Un incubo durato anni, fatto di insulti, botte e minacce di morte. È quello che hanno vissuto madre e figlia di Varcaturo. A mettere fine a quell’inferno è stata la coraggiosa telefonata della ragazza al 112, temendo che potesse trasformarsi nell’ennesimo femminicidio. Il protagonista di questa storia di violenza è un 61enne, pregiudicato, che da . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

