Varcaturo insultata e picchiata dal papà La ragazza-coraggio | Mi avrebbe ucciso
Un incubo durato anni, fatto di insulti, botte e minacce di morte. È quello che hanno vissuto madre e figlia di Varcaturo. A mettere fine a quell’inferno è stata la coraggiosa telefonata della ragazza al 112, temendo che potesse trasformarsi nell’ennesimo femminicidio. Il protagonista di questa storia di violenza è un 61enne, pregiudicato, che da . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: varcaturo - insultata
A #Varcaturo un 61enne è stato arrestato dai carabinieri. I militari dell’Arma sono intervenuti in casa su segnalazione della figlia 31enne, picchiata e insultata insieme alla mamma 57enne. “Sei brutta e grassa”, era una delle offese che da anni si consumavano - facebook.com Vai su Facebook