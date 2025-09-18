Varato il nuovo Ponte sulla Ninfina II | entro ottobre la fine dei lavori

Latinatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Varato questa mattina, 18 settembre, il nuovo ponte sulla strada provinciale Ninfina II, tra i comuni di Latina e Cisterna. L'intervento, al chilometro 11+200, è una fase cruciale del più ampio progetto di demolizione e ricostruzione dell'infrastruttura preesistente, necessario da quanto emerso. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: varato - nuovo

Città Metropolitana di Napoli, varato il nuovo regolamento per la concessione delle palestre e degli spazi sportivi degli istituti scolastici

Varato ad Ancona il Riva 54Metri, il nuovo flagship superyacht completamente in alluminio

Varato il nuovo Ponte sulla Ninfina II: entro ottobre la fine dei lavori; Varato il nuovo ponte sulla Ninfina II tra Latina e Cisterna: conto alla rovescia per la riapertura; Telegiornale Litorale del Lazio di Giovedì 18 Settembre 2025.

varato nuovo ponte ninfinaVarato il nuovo ponte al km 11+200 della Strada Provinciale Ninfina II - Il varo della struttura, al confine tra i comuni di altina e Cisterna, è avvenuto dopo il completamento delle spalle in calcestruzzo armato, dei pali di fondazione e dei rilevati in terre armate ... Segnala latinaquotidiano.it

varato nuovo ponte ninfinaGarbatella, varato il nuovo ponte Giulio Rocco: addio al vecchio pilone sui binari - Dopo nove anni di chiusura riapre con doppia corsia e marciapiedi il collegamento con via Ostiense. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Varato Nuovo Ponte Ninfina