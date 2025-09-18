Varato il nuovo Ponte sulla Ninfina II | entro ottobre la fine dei lavori

Varato questa mattina, 18 settembre, il nuovo ponte sulla strada provinciale Ninfina II, tra i comuni di Latina e Cisterna. L'intervento, al chilometro 11+200, è una fase cruciale del più ampio progetto di demolizione e ricostruzione dell'infrastruttura preesistente, necessario da quanto emerso. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: varato - nuovo

Città Metropolitana di Napoli, varato il nuovo regolamento per la concessione delle palestre e degli spazi sportivi degli istituti scolastici

Varato ad Ancona il Riva 54Metri, il nuovo flagship superyacht completamente in alluminio

Barbara Barbato. Enlly Blue · Through My Soul. Le urgenti e attuali sfide relative ad un nuovo ordinamento forense, in una giornata di confronto tra i vertici dei Consigli degli Ordini degli Avvocati sul testo normativo appena varato dal Governo, organizzata dal - facebook.com Vai su Facebook

Roma – Varato il nuovo ponte Giulio Rocco È stato varato il nuovo Ponte Giulio Rocco, che torna a unire #Ostiense e | http://tg24.info | https://tg24.info/roma-varato-il-nuovo-ponte-giulio-rocco/?utm_source=twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=tg24info - X Vai su X

Varato il nuovo Ponte sulla Ninfina II: entro ottobre la fine dei lavori; Varato il nuovo ponte sulla Ninfina II tra Latina e Cisterna: conto alla rovescia per la riapertura; Telegiornale Litorale del Lazio di Giovedì 18 Settembre 2025.

Varato il nuovo ponte al km 11+200 della Strada Provinciale Ninfina II - Il varo della struttura, al confine tra i comuni di altina e Cisterna, è avvenuto dopo il completamento delle spalle in calcestruzzo armato, dei pali di fondazione e dei rilevati in terre armate ... Segnala latinaquotidiano.it

Garbatella, varato il nuovo ponte Giulio Rocco: addio al vecchio pilone sui binari - Dopo nove anni di chiusura riapre con doppia corsia e marciapiedi il collegamento con via Ostiense. Si legge su rainews.it