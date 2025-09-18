Negli ultimi anni, in Italia, il tema dell’ inclusione finanziaria è diventato sempre più centrale. Una parte significativa della popolazione vive infatti situazioni di difficoltà economica, specie in seguito alla pandemia. Difficoltà che portano spesso a problemi di sovraindebitamento e impossibilità ad adempiere agli obblighi finanziari nei confronti di creditori pubblici o privati. E così, nel nostro Paese continua a crescere il numero di protesti e segnalazioni presso le centrali rischi. Questo status, oltre a rappresentare un ostacolo psicologico e sociale, si traduce spesso in un vero e proprio muro nell’accesso ai servizi bancari di base. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Vantaggi e limiti del conto corrente non pignorabile: è davvero la soluzione?