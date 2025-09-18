Vanishing di Anna Arendt

Sabato 4 ottobre 2025 alle ore 19, Interzone Galleria presenta la mostra Vanishing della fotografa berlinese Anna Arendt.«Mi chiamo Anna Arendt. Ma non è questo il nome che mi hanno dato i miei genitori quando sono nata.Sono nata e ho trascorso la mia vita nella Repubblica Democratica Tedesca. 🔗 Leggi su Romatoday.it

