Vandali scatenati a Ferno, ancora. Ignoti fanno a pezzi i cartelli stradali.

Ferno (Varese) – Ancora vandali in azione a Ferno. Dopo il raid poche settimane fa che ha danneggiato la nuova cucina al parco comunale, ignoti si sono scatenati contro la segnaletica stradale. A terra i cartelli, divelti e rotti, resi inservibili, lungo il tratto di strada che collega con la frazione di San Macario. Il vandalismo ha suscitato l’indignazione dei cittadini che hanno segnalato sui social quanto accaduto, allertando la sindaca Sarah Foti e la polizia locale. Gli agenti fernesi hanno effettuato un sopralluogo per valutare i danni e hanno avviato indagini per identificare i responsabili che hanno agito di notte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

