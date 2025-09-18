Vandali scatenati a Ferno ancora Ignoti fanno a pezzi i cartelli stradali
Ferno (Varese) – Ancora vandali in azione a Ferno. Dopo il raid poche settimane fa che ha danneggiato la nuova cucina al parco comunale, ignoti si sono scatenati contro la segnaletica stradale. A terra i cartelli, divelti e rotti, resi inservibili, lungo il tratto di strada che collega con la frazione di San Macario. Il vandalismo ha suscitato l’indignazione dei cittadini che hanno segnalato sui social quanto accaduto, allertando la sindaca Sarah Foti e la polizia locale. Gli agenti fernesi hanno effettuato un sopralluogo per valutare i danni e hanno avviato indagini per identificare i responsabili che hanno agito di notte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: vandali - scatenati
Raid notturno a scuola e in palestra. Vandali scatenati rompono porte e distributori automatici
Vandali scatenati al “Villaggio del Giovane”: ci vuole più cervello e meno spray!
Vandali scatenati a Torino Regio Parco: altre 15 auto danneggiate nel parcheggio sotterraneo
Vandali scatenati a Balai: distrutte le docce della spiaggia - X Vai su X
VANDALI SCATENATI, TRENTA AUTO DANNEGGIATE NELLA NOTTE Si sono accaniti, incuranti dei danni che stavano provocando. A Cornedo 30 le auto parcheggiate a pochi metri dal comune prese di mira da un gruppo di ragazzi che sarebbero stati ripr - facebook.com Vai su Facebook
Vandali scatenati a Ferno, ancora. Ignoti fanno a pezzi i cartelli stradali.
Vandali scatenati a Ferno, ancora. Ignoti fanno a pezzi i cartelli stradali - A terra i cartelli, divelti e rotti, resi inservibili, lungo il tratto di strada che collega con la frazione di San Macario. Come scrive ilgiorno.it