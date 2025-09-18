Valter Longo | Sì alla mediterranea per bambini e anziani ma non è la dieta ideale Attenzione alle cinque P Tra i 18 ai 70 anni dieta della longevità cicli di mima-digiuno ed esercizio fisico

Obesità e sovrappeso sono il tema del nuovo libro di uno dei massimi esperti mondiali di longevità, che sottolinea anche l'abuso dei nuovi farmaci per il dimagrimento e di diete senza fondamento scientifico. «I pazienti obesi o in sovrappeso da anni sono convinti che sia impossibile dimagrire. Per questo i farmaci GLP-1 per loro sono “miracolosi”». Ma l'alternativa, senza effetti né rischi collaterali, c'è. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Valter Longo: «Sì alla mediterranea per bambini e anziani, ma non è la dieta ideale. Attenzione alle “cinque P”. Tra i 18 ai 70 anni, dieta della longevità, cicli di mima-digiuno ed esercizio fisico»

Valter Longo: “C’è un’epidemia di obesità infantile, la colpa? Non è dei cibi-spazzatura, ma della dieta mediterranea fatta male” - Per quanto riguarda l’Italia, però, la causa dell’obesità infantile sta soprattutto nella “dieta mediterranea fatta male ... Segnala ilfattoquotidiano.it

