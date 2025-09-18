Valle dell’Irno Merola lascia Noi Moderati per Forza Italia

Salernotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Valle dellIrno Michele Merola lascia Noi Moderati e aderisce a Forza Italia, seguendo la linea del deputato Pino Bicchielli. “Dopo un’attenta analisi e riflessione, abbiamo deciso di lasciare Noi Moderati e aderire a Forza Italia, seguendo il percorso intrapreso dal deputato Pino. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

