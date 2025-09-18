Valle dell’Irno Merola lascia Noi Moderati per Forza Italia
Nella Valle dell’Irno Michele Merola lascia Noi Moderati e aderisce a Forza Italia, seguendo la linea del deputato Pino Bicchielli. “Dopo un’attenta analisi e riflessione, abbiamo deciso di lasciare Noi Moderati e aderire a Forza Italia, seguendo il percorso intrapreso dal deputato Pino. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: valle - irno
Azienda Consortile Sociale “Valle dell’Irno”: al via le iscrizioni per i Nidi e Micronidi d'Infanzia 2025-2026 comunali
Sanseverino Lab: nasce il primo laboratorio di archeologia medievale nella Valle dell'Irno
Baronissi, la sindaca annuncia: “Protezione Civile, finanziamento da 255mila euro per la Valle dell’Irno”
Ancora una volta, il treno delle 18:52 da Salerno per la Valle dell’Irno è stato soppresso. Senza preavviso. Senza spiegazioni. Otto mesi di chiusura della tratta, promesse di ammodernamento, disagi accettati con pazienza da pendolari, studenti, lavoratori. E - facebook.com Vai su Facebook